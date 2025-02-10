Супруг "Монализы" утверждает, что ему угрожают через знакомых

Роман Бабуцкий, муж Любы Бабуцкой (ошибочно написано в прессе как Бабицкая), известной как «Монализа» из бутика Monalisa Boutique - магазина одежды, владелицей которого она была, дал интервью журналисту Дорину Галбену после того, как он провел пресс-конференцию на этой неделе.