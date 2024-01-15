Новгородский губернатор рассказал, как привлечь специалистов на муниципальную службу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 января, ФедералПресс.Чтобы на муниципальную и государственную службу шли квалифицированные и талантливые кадры, будущие сотрудники должны быть уверены в защите своих трудовых прав, достойной оплате и понимать горизонт развития территории на ближайшие 10–20 лет.