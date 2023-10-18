Новое правительство Алтайского края: кто есть кто. Инфографика amic.ru

Показываем, как выглядит большая часть команды губернатора, с которой он будет работать ближайшую пятилетку Спустя месяц после выборов губернатор Алтайского края Виктор Томенко сформировал состав правительства на ближайшие пять лет.
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