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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Савосин снялся с произвольной программы финала Гран-при России из-за болезни

Фигурист не выступит в произвольной программе. После короткой Савосин шел на 11-м месте, набрав 82,20 балла.

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