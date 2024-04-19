Известные барды Сергей и Татьяна Никитины, которые написали знаменитую песню «Александра» к кинофильму «Москва слезам не верит» неожиданно оказались за границей и начали помогать ВСУ.
Авторы песни «Александра» осудили действия России и эмигрировали в Америку
Комментарии
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Сергей Парков
Похоже, обиженные на Родину за "неоцененность" "деятели искусств", непризнанные (с их точки зрения) "властители народных душ", всю свою жизнь держали фигу в кармане. Предположив, что Запад растопчет Россию, поспешили, обгоняя друг друга, вытащить и продемонстрировать её на заход. Но просчитались. Хотят вернуться в Россию? Пусть рассматривают фигу на границе, нечего им здесь делать. Как жаль победителей в тяжелейшей войне, у которых выросли такие сорняки.
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6 час.
Л
Леонид
Бля...никогда эти подзаборные певуны Никитины не нравились, сладенькие и приторные. Фу!
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3 час.
Юрий Золотарев
РОССИЯ осудила действия авторов песни "Александра" и вычёркивает предателей из своего сердца!
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2 час.
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