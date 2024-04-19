Авторы песни «Александра» осудили действия России и эмигрировали в Америку

Сергей Парков

Похоже, обиженные на Родину за "неоцененность" "деятели искусств", непризнанные (с их точки зрения) "властители народных душ", всю свою жизнь держали фигу в кармане. Предположив, что Запад растопчет Россию, поспешили, обгоняя друг друга, вытащить и продемонстрировать её на заход. Но просчитались. Хотят вернуться в Россию? Пусть рассматривают фигу на границе, нечего им здесь делать. Как жаль победителей в тяжелейшей войне, у которых выросли такие сорняки.