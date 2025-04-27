У берегов Йемена перевернулся корабль, перевозивший овец. Местные жители массово вышли на лодках в море, чтобы выловить из моря экипаж и животных.
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У берегов Йемена перевернулся корабль, перевозивший овец. Местные жители массово вышли на лодках в море, чтобы выловить из моря экипаж и животных.
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