Научные доказательства: фастфуд опаснее курения

Последние исследования с участием почти 10 миллионов человек Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Результаты целого ряда научных исследований с участием почти 10 миллионов человек показывают, что регулярное употребление фастфуда и так называемой «мусорной» еды наносит организму больший вред, чем табакокурение.