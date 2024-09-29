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Научные доказательства: фастфуд опаснее курения

Научные доказательства: фастфуд опаснее курения

Последние исследования с участием почти 10 миллионов человек Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Результаты целого ряда научных исследований с участием почти 10 миллионов человек показывают, что регулярное употребление фастфуда и так называемой «мусорной» еды наносит организму больший вред, чем табакокурение.

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