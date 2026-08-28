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Север Пресс

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Власти на Ямале проработают 150 инициатив по поддержке коренных народов Севера

Власти на Ямале проработают 150 инициатив по поддержке коренных народов Севера

На Ямале рабочая группа завершила сбор предложений от кочевников по улучшению социально-экономического благополучия коренных народов Севера.

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