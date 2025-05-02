Активные боевые действия на Запорожском направлении позволили ВС РФ продвинуться к Орехову Российские войска активизировались на Запорожском направлении, продвинувшись на Ореховском участке.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Активные боевые действия на Запорожском направлении позволили ВС РФ продвинуться к Орехову Российские войска активизировались на Запорожском направлении, продвинувшись на Ореховском участке.
Свежие комментарии