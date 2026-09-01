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Царьград

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Верующим объяснили значение явления Христа в Элисте 80 лет назад

Верующим объяснили значение явления Христа в Элисте 80 лет назад

Председатель синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что это событие напоминает верующим о присутствии Бога и призвано укреплять веру, а не демонстрировать чудеса.

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