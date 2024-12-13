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Россияне в 2025 году не будут выходить на пенсию

Россияне в 2025 году не будут выходить на пенсию

В 2025 году россияне не уйдут на пенсию в зависимости от возраста. Возможность оформить пенсию будет у определённых категорий граждан: тех, кто имеет право на досрочную пенсию, тех, кто отложил выход на заслуженный отдых, и лиц, имеющих право на социальную пенсию, уточнила РИА Новости экспертка из РАНХиГС Татьяна Подольская.

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