Россияне в 2025 году не будут выходить на пенсию

В 2025 году россияне не уйдут на пенсию в зависимости от возраста. Возможность оформить пенсию будет у определённых категорий граждан: тех, кто имеет право на досрочную пенсию, тех, кто отложил выход на заслуженный отдых, и лиц, имеющих право на социальную пенсию, уточнила РИА Новости экспертка из РАНХиГС Татьяна Подольская.