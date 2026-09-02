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Земля

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Как мы пережили летний сезон в Крыму: от первых майских гостей до рекордного августа

Как мы пережили летний сезон в Крыму: от первых майских гостей до рекордного августа

Лето в Крыму — это всегда особая история. Когда за окном уже конец августа, а жара и не думает отступать, сложно поверить, что сезон подходит к завершению.

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