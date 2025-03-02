Закулисное вмешательство Турции в абхазские выборы несомненно

Сергей АНДРЕЕВ В преддверии выборов в Абхазии уже уличенная в попытках вмешательства в них Анкара решила уйти в тень (не открыла 15 февраля избирательные участки для «правильного голосования» граждан Грузии, проживающих в Турции), однако не оставила планов по продвижению в президентское кресло устраивающего ее кандидата экс-министра экономики Адгура Ардзинбы.
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