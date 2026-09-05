"Это предательство": Славянск и Краматорск можно забыть. Генерал НАТО вышел на связь – что произошло в Киеве?

Иногда один тревожный вопрос гораздо информативнее десятка бодрых сводок. А когда почти одновременно начинают всплывать странные решения в тылу, признания военных и следует новая серия ударов, отдельные эпизоды неожиданно складываются в общую картину.
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Добивайте бандеро-фашистскую гадину!!!!!!!