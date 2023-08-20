«Опосредованная война Америки с Россией превратила Украину в кладбище», - заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Украина превращается в кладбище
Комментарии
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Samarium
Это же очень хорошо....Чем меньше этих мразей останется в живых, тем легче будет в последующем использовать эти земли....
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11 час.
Валентин Воробьев
Не понимаю, как это украинцы не ропщут, безвольно идут на мясной фронт, как бараны на заклание. Восстать против преступной власти боятся. Странно это.
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7 час.
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