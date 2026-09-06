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Пронедра

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Почему разрешение на К2–К4 вызвало тревогу у автомобилистов

Почему разрешение на К2–К4 вызвало тревогу у автомобилистов

Решение властей временно допустить на российский рынок бензин и дизельное топливо более низких экологических классов стало одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов.

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