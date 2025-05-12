ФНС: срок подачи отчетов о зарубежных счетах истекает через три недели

Граждане России, которые имеют счета в зарубежных банках и электронные кошельки за границей, должны до 2 июня предоставить информацию о движении денежных средств и других финансовых активов по этим счетам в налоговые органы, сообщает Федеральная налоговая служба России.
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