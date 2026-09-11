Эксперты: рост зарплат в РФ к 2027 году может съесть инфляция

В ближайшие два года ситуация с доходами на российском рынке труда будет развиваться неравномерно: в одних сферах номинальные зарплаты заметно вырастут, однако инфляция может свести этот прирост к нулю.
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