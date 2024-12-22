Канадская чемпионка назвала справедливым допуск российских фигуристов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель высказала свое мнение о решении Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.