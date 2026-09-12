Путин указал на необходимость усовершенствовать ВТО и МВФ

Президент России Владимир Путин выступил за обновление международных экономических институтов, включая Всемирную торговую организацию (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Поздравили по см...
- «Люди, у которых ...
- «Люди, у которых ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым