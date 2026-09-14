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Татар-информ

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Жительница Казани отдала мошенникам 11 млн, продав квартиру

Жительница Казани отдала мошенникам 11 млн, продав квартиру

74-летняя жительница Казани лишилась 11 млн рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД России по городу.

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