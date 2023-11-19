Главу МОК упрекнули в подчинении Западу

Бывший главный тренер московского «Динамо», тульского «Арсенала» и других команд Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в интервью Sport24 заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не справляется с давлением Запада.
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