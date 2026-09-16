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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Нам часто говорят, что надо быть попроще, поближе к народу. Для меня поближе к народу – это в метро пойти»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что пользуется метро. «Я человеком хочу быть.

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