Россиянам назвали виды запчастей, которые опасно покупать на авторазборках

В частности, это касается запчастей, связанных с безопасностью транспортного средства. Многие из них на программном уровне привязываются к конкретному VIN-номеру, поэтому другому автомобилю просто не подойдут, пояснил специалист в беседе с "Прайм".
В частности, это касается запчастей, связанных с безопасностью транспортного средства. Многие из них на программном уровне привязываются к конкретному VIN-номеру, поэтому другому автомобилю просто не подойдут, пояснил специалист в беседе с "Прайм".
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