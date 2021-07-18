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Россиянам назвали виды запчастей, которые опасно покупать на авторазборках

Россиянам назвали виды запчастей, которые опасно покупать на авторазборках

В частности, это касается запчастей, связанных с безопасностью транспортного средства. Многие из них на программном уровне привязываются к конкретному VIN-номеру, поэтому другому автомобилю просто не подойдут, пояснил специалист в беседе с "Прайм".

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