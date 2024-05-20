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Экс-прокурора Мангистау назначили прокурором Акмолинской области

Экс-прокурора Мангистау назначили прокурором Акмолинской области

По согласованию с президентом Республики Казахстан приказом Генерального прокурора от 17 мая 2024 года старший советник юстиции Руфат Куттуков назначен прокурором Акмолинской области, сообщила Генеральная прокуратура.

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