Теракт в США в новогоднюю ночь: десятки убитых и раненых

До 12 человек погибли, около 30 получили ранения в результате трагедии в Новом Орлеане. В 03:15 часов по местному времени неизвестный на грузовом автомобиле протаранил толпу на перекрестке улиц Бурбон-стрит и Ибервиль, после чего открыл огонь из автоматического оружия.
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