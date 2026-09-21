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Компания Sapphire празднует 25 лет

Компания Sapphire празднует 25 лет

Она всё так же концентрируется на видеокартах Компания Sapphire праздует своё 25-летие. Она была основана в 2001 году и с самого начала занималась именно видеокартами.

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