Компания Sapphire празднует 25 лет

Она всё так же концентрируется на видеокартах Компания Sapphire праздует своё 25-летие. Она была основана в 2001 году и с самого начала занималась именно видеокартами.
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