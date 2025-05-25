В ГД предупредили о новом мошенничестве, связанным с обслуживанием кондиционеров

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT призвал граждан быть бдительными на фоне участившихся случаев мошенничества, связанных с навязыванием услуг по «чистке вентиляции и кондиционеров».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии