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Закон, порядок, государство

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Россияне высказались, какую хотят получать пенсию: эксперты считают, что это реально

Россияне высказались, какую хотят получать пенсию: эксперты считают, что это реально

Россияне высказались, какую хотят получать пенсию. По мнению экспертов, важно лишь учесть несколько шагов, и тогда пенсия станет у граждан заметно больше.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
в соовдепии вообще экономистов не было, потому и экономики не было ... распределиловка и натуральный обмен были, как в первобытном обществе
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2 м.
Ингерман Ланская
&quot;...Ей на все хватало...&quot; - это потому, что у сов.пенсионеров были мизэрные потребности и мизэрные возможности.... а вот этого &quot;ВСЁ&quot;, которое хватали,  не было!
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2 м.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока в СССР руководили предприятиями практики и не влезли экономисты с бухгалтерами, которые подмяли под себя практиков, и стали распределять, как сейчас принято финансовые потоки, и при распределении премий себе стали их устанавливать  выше чем тех кто работал на производстве и непосредственно зарабатывал доходы предприятию, вот и пришли к такому бардаку... &quot;Эффективные&quot; менеджеры делят бабло для себя, а не на тех кто их зарабатывает... Таже финансово бухгалтерская мафия внутри предприятия...
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2 м.

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