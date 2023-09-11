Россияне высказались, какую хотят получать пенсию: эксперты считают, что это реально

в соовдепии вообще экономистов не было, потому и экономики не было ... распределиловка и натуральный обмен были, как в первобытном обществе

"...Ей на все хватало..." - это потому, что у сов.пенсионеров были мизэрные потребности и мизэрные возможности.... а вот этого "ВСЁ", которое хватали, не было!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока в СССР руководили предприятиями практики и не влезли экономисты с бухгалтерами, которые подмяли под себя практиков, и стали распределять, как сейчас принято финансовые потоки, и при распределении премий себе стали их устанавливать выше чем тех кто работал на производстве и непосредственно зарабатывал доходы предприятию, вот и пришли к такому бардаку... "Эффективные" менеджеры делят бабло для себя, а не на тех кто их зарабатывает... Таже финансово бухгалтерская мафия внутри предприятия...