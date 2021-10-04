Русофобка-мигрантозащитница оказалась не в Узбекистане, а в Армении. При этом хочет на Украину

Помните задержанную в Шереметьево одиозную "правозащитницу"-провокаторшу Валентину Чупик, которой ФСБ запретила въезд в Россию до 2051 года? С 25 сентября глава НКО "Tong Jahoni" находилась в спецприёмнике в транзитной зоне аэропорта, сообщала через WhatsApp: "Кормят много, хотя и невкусно, конечно.