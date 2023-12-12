Шавкат Рахмонов о титульном бое: «Не было обещаний, но моя цель – привезти титул в Казахстан»

Пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов о шансах на титул: «У меня не было этого разговора или каких-либо обещаний, но все, что я хочу сказать, это то, что я уже готов сражаться за титул, и победа над Стивеном Томпсоном станет еще одним поводом доказать, что я готов.