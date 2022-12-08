Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Свищев о словах Макрона про участие всех стран в Париже-2024: «Удивительно слышать здравые мысли от политика, который снабжает одну из сторон средствами для продолжения конфликта»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Олимпиаде-2024 в Париже должны участвовать все страны – даже те, которые вовлечены в конфликт.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх