Когда говорят «доброволец», перед глазами всплывает образ человека в камуфляже с решительным взглядом, с рюкзаком на спине и паспортом в кармане.
Добровольцы 2025: кто идёт на СВО сегодня
Комментарии
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Владимир Назанский
Честь и уважение этим молчаливым сосредоточенным ребятам. видел их в аэропортах и в районных гостиницах маленьких сибирских городов.
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9 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Ты за себя говори!
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7 час.
Зоя Гольдштаб
Кто там гавкает про матату? Самому-то слабО наверняка да неважно зачем и как,лишь бы обосрать настоящих мужиков.....
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7 час.
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