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Убыточный аэропорт Тарко-Сале акционируют

Убыточный аэропорт Тарко-Сале акционируют

Предприятие «Аэропорт Тарко-Сале», которое сейчас существует в статусе ГУПа, будет акционировано. «В целях повышения эффективности управления государственной собственностью принято решение о преобразовании ГУП ЯНАО Аэропорт Тарко-Сале в акционерное общество», – говорится в пояснениях к плану приватизации ЯНАО на 2025-2027 годы.

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