В Архангельской области перед судом предстанут двое «шаманинских»

Ранее двое участников известного преступного сообщества скрывались от следствия и были объявлены в розыскИх обвиняют в ряде тяжких преступлений, включая разбой, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, угон и участие в организованной преступной группе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии