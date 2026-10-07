Кишели личинками: что нашли эксперты в мясе убитых медведей в Хакасии

Мясо убитых в Хакасии медведей кишело личинками. Какого паразита обнаружили эксперты?Из-за медведей в Хакасии нависла угроза заражения опасным заболеванием.
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