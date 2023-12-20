СВР рассекретила данные о подготовке сепаратных переговоров гитлеровцев с Западом

Во время Великой Отечественной войны советская внешняя разведка добыла значительный объем информации, но одной из главных ее задач было выяснение сведений о тайных переговорах гитлеровской Германии и союзников СССР о возможности заключения перемирия.
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