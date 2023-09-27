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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канадский спортивный врач о деле Валиевой: «Триметазидин не улучшает результаты. WADA не проводило исследований, чтобы доказать его эффективность»

Этот препарат нашли в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. «Этот препарат улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты.

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