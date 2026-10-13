Сегодня в Астрахани телебашня окрасится в сине-красные цвета вен и артерий

В честь Всемирного дня борьбы с тромбозом. Сегодня, 13 октября, филиал РТРС «Астраханский ОРТПЦ» включит тематическую подсветку на телебашне в Астрахани в честь Всемирного дня борьбы с тромбозом.
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