Чеснок весной: несложные правила крупных зубков

Хотите чесночок с кулачок? Грамотно ухаживаем за культурой весной и летом получаем отменные урожаи! Озимый чеснок – самая первая культура, которая показывает свои нежные зеленые перышки чуть ли не сразу же, как растает снег.
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