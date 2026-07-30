Tелеграм под вопросом, сперма — нет: «экстремизм» не передаётся по наследству

Включение основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова* в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью, не распространяется на его биологический материал, включая донорскую сперму, используемую в программах ЭКО.
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