Замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила, что страна готова оплатить возведение американской военной базы на своей территории.
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"Польша оплатит базу США для безопасности"
Откуда у Польши деньги? Польша на дотации, огромной, все мечтают о такой! ЕСы будут оплачивать полякам американскую базу! Значит, Польша просто клоун.