17 человек, которые провели отпуск дома и нашли в этом море поводов для маленьких радостей

Не каждый отпуск заканчивается загаром, перелётом и магнитиком на холодильник. Кто-то выбирает тихий отдых дома, кто-то отправляется на дачу, а кому-то достаточно неспешно погулять по собственному городу.
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