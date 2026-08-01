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Проба 2

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17 человек, которые провели отпуск дома и нашли в этом море поводов для маленьких радостей

17 человек, которые провели отпуск дома и нашли в этом море поводов для маленьких радостей

Не каждый отпуск заканчивается загаром, перелётом и магнитиком на холодильник. Кто-то выбирает тихий отдых дома, кто-то отправляется на дачу, а кому-то достаточно неспешно погулять по собственному городу.

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