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Лидер Северной Кореи отреагировал на разрешение США ударов ВСУ по России

Лидер Северной Кореи отреагировал на разрешение США ударов ВСУ по России

Северная Корея должна продолжить активно готовиться к возможной войне из-за эскалации, проводимой США и их союзниками, в том числе и на Украине, поэтому Пхеньян будет наращивать ядерный потенциал в ответ на меры Вашингтона.

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