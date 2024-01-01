Сезон праздников только начался, а какая же вечеринка без хорошей музыки. Известный производитель аудиоустройств Tronsmart, которые обычно сочетает высокую функциональность и доступные цены, предлагает по случаю праздничного сезона пользователям популярную беспроводную колонку Tronsmart T7 Lite.
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