«Аня совсем не блатная»: Юлия Пересильд рассказала, как дочь совмещает работу и учёбу

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Аня всё ещё учится в школе, но уже совмещает учёбу с работой. После ошеломительного успеха сериала «Слово пацана» Аня хоть и зачастила с выходами на красную дорожку и даже получила роль ведущей на церемонии открытия XII фестиваля "Короче", однако следующей своей роли ждала год — по настоянию родителей.