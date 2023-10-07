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Актёр Анатолий Пашинин обещал убивать русских. Теперь скрывается сам

Актёр Анатолий Пашинин обещал убивать русских. Теперь скрывается сам

Актёр Анатолий Пашинин некогда был очень востребован и популярен в России. А потом сбежал на родину - на Украину, заявляя, что будет убивать русских.

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Комментарии
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Игорь Морозов
я удивляюсь автору который так ярко выразился, что  этот пашинин далеко не так востребован и популярен, как его тут представили. да его как и многих не олчень &quot;популярных&quot; актёров, или артистов, тупо проталкивают везде, показывая какой он или они яркие и неповторимые. А по факту кому-то из режиссёров или знаменитых артистов понравились и их толкают &quot;вперёд&quot;. Но увы люди у нас в стране понимают, что такое ху есть ху. И уверен что не очень много людей признают его продвинутым актёром. Так посредственность которую нам показывали. Уверен что она не на многих произвела впечатление.
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