Актёр Анатолий Пашинин обещал убивать русских. Теперь скрывается сам

Игорь Морозов

я удивляюсь автору который так ярко выразился, что этот пашинин далеко не так востребован и популярен, как его тут представили. да его как и многих не олчень "популярных" актёров, или артистов, тупо проталкивают везде, показывая какой он или они яркие и неповторимые. А по факту кому-то из режиссёров или знаменитых артистов понравились и их толкают "вперёд". Но увы люди у нас в стране понимают, что такое ху есть ху. И уверен что не очень много людей признают его продвинутым актёром. Так посредственность которую нам показывали. Уверен что она не на многих произвела впечатление.