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«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Франции

«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Франции

Команда Луиса Энрике одержала победу над «Тулузой» (2:0). Парижане завоевали трофей в 12-й раз в истории – это лучший результат в стране.

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