Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Крыму проиндексировали материнский капитал для 121 тысячи семей

В Крыму проиндексировали материнский капитал для 121 тысячи семей

Отделение СФР по Республике Крым проиндексировало на 9,5% размер материнского капитала. Индексация коснулась более 121 тысячи семей, у которых по состоянию на 1 февраля 2025 года были неиспользованные средства на сертификате.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх