В Крыму проиндексировали материнский капитал для 121 тысячи семей

Отделение СФР по Республике Крым проиндексировало на 9,5% размер материнского капитала. Индексация коснулась более 121 тысячи семей, у которых по состоянию на 1 февраля 2025 года были неиспользованные средства на сертификате.
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