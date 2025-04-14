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Человеческие зубы впервые вырастили в лаборатории

Человеческие зубы впервые вырастили в лаборатории

Человеческие зубы вервые в истории удалось вырастить в лаборатории. Об этом сообщает британское издание , ссылаясь на исследование, проведенное сотрудниками Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона.

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